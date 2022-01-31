2022/01/31 | 17:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد عضو تحالف الفتح ، محمود الحياني، الاثنين، أن الولايات المتحدة تدعم الخروقات الأمنية في العراق حفاظا على مصالحها الخاصة وضمانا لبقاء الأوضاع السياسية والأمنية المربكة داخل البلاد.وقال الحياني لوكالة / المعلومة /، إن “المخطط الاستعماري الذي تحيكه كل من أمريكا وبريطانيا ودول إقليمية أخرى على العراق اكبر من مجرد مخطط إرهابي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: هجمات المطار تمت بدعم أمريكا وتحالفاتها في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: هجمات المطار تمت بدعم أمريكا وتحالفاتها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).