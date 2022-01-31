2022/01/31 | 17:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم شاب، اليوم الاثنين، على الانتحار باطلاق النار على نفسه في محافظة كركوك، فيما قامت القوات الامنية بفتح تحقيق بالحادث.وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “القوات الأمنية تلقت بلاغ بوجود حالة انتحار لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً، من خلال اطلاق النار على نفسه في حي الثقلين وسط قضاء داقوق بالمحافظة”.[…]

ظهرت المقالة انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في كركوك..



والقوات الامنية تحقق بالحادث أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في كركوك.. والقوات الامنية تحقق بالحادث) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في كركوك.. والقوات الامنية تحقق بالحادث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).