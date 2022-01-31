2022/01/31 | 17:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qr7uKI28Qto

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبو هدير يسلط الضوء في قصة واقعية حصلت وياه على الرشوة في دوائر الدولة ما بين الأمس واليوم!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبو هدير يسلط الضوء في قصة واقعية حصلت وياه على الرشوة في دوائر الدولة ما بين الأمس واليوم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).