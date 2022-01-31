هل سيتم اقصاء المالكي؟.. الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل لقاء الصدر في النجف

2022/01/31 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي كريم عليوي، اليوم الاثنين، عن آخر تفاصيل الحوار الذي جرى بين محمد الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني ومن معهم من جهة وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة اخرى.

وقال عليوي لـ(بغداد اليوم ) إن "الكتلة الصدرية تعرف جيداً بأن خطوتها في اقصاء ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي لم تكن موفقة ولم تكن موفقة وبالتالي هذا الأمر أعادنا الى نقطة الصفر، لذا زار الوفد اليوم لغرض حلحلة بعض الامور وإرجاع الصدر الى الإطار التنسيقي والوصول الى تفاهمات بشأن تشكيل حكومة توافقية تسير بالبلد الى الاتجاه الصحيح".

ونوه الى ان "هذه الزيارة لم تأتِ على خلفية اتفاق بشأنها من جانب الإطار التنسيقي إنما كانت هناك وساطات ومن بعض دول الجوار بهذا الامر، الى جانب شعور المكون الكردي والسني أنه إذا لم تحقق تلك الاهداف فلن تكون هناك حكومة توافقية وطنية".

وشدد على أنه "لن يكون هنالك أي استقرار سياسي وأمني بالعراق إذا لم يتحقق توافق شيعي - شيعي، حتى وان شكلت الحكومة مع باقي المكونات والكتل السياسية، لاسيما بعد أن اتخذ الاطار التنسيقي قراره الصلب والبعيد عن المجاملة بشأن دخول البرلمان بشكل موحد، لذا صار اجباراً على القوى السنية والكردية بالذهاب الى الصدر من اجل تحقيق توافق داخل البيت الشيعي"، مضيفا ان "اليوم قد ينتهي كل شي ونذهب لاتفاق الجميع".

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