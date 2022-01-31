الزاملي يدعو الى ادامة التنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب للتكامل في العمـل

2022/01/31 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، إلى ادامة التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب لخلق نوع من التكامل في العمل واختصار العديد من الحلقات .وقال الزاملي ، خلال لقائه اليوم الاحد، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ان " جميع اعضاء مجلس النواب في هذه الدورة عازمون ، بعد تشكيل اللجان النيابية مباشرة ، على تشريع قوانين معنية بخدمة المواطن , والبدء بمرحلة الإصلاح الإداري والمالي باعتبارهما احد أهم وسائل محاربة الفساد "، مشيراً إلى ان قوة الدولة ومكانتها ترتكز ان على تطورها سياسياً واقتصادياً وعلمياً ودبلوماسياً ، وهذا هو الهدف الحقيقي لبرنامج الإصلاح ./انتهى5

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