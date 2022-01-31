الذكرى الثانية لتكليف محمد علاوي

2022/01/31 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

يصادف يوم 1 / 2 / 2022 الذكرى الثانية

لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس

الوزراء، للأسف لم يتم تبني كابينته من

قبل الكثير من الطبقة السياسية الذين لا

يلائمهم تشكيل كابينة بعيد

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