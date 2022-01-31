2022/01/31 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

ورئيس تحالف عزم خميس الهنجر، اليوم

الاثنين، مرقد الامام علي (عليه السلام)

في النجف الاشرف.

وتأتي الزيارة بعد اجتماع الوفد مع زع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخنجر والحلبوسي وبارزاني يزورون مرقد الامام علي (ع) بالنجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخنجر والحلبوسي وبارزاني يزورون مرقد الامام علي (ع) بالنجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).