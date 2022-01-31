نائب: البرلمان سيحاسب حكومة تصريف الأعمال لمصادقتها على مشاريع خارج صلاحياتها

2022/01/31 | 18:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم ، الاثنين، أن حكومة تصريف الأعمال صادقت على مشروع “أنبوب العقبة” في ظل غياب مجلس النواب وهي مخالفة ستحاسب عليها.وقال هاشم في تصريح لوكالة / المعلومة /، نحن “في مجلس النواب لا نسمح بخروج ثروات العراق إلى الخارج و”أنبوب العقبة “سنقف ضده في البرلمان […]

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