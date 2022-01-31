ما علاقة مبادرة بارزاني بقاآني؟

2022/01/31 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد، مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، أن مبادرة بارزاني ليس لها علاقة بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني.

وقال حيدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مبادرة بارزاني جاءت لتعبر عن رغبة كردية بعدم انزلاق البيت الشيعي، ونحن من قربنا وجهات النظر في المكون السني".

وأضاف أن "مسؤولية بارزاني وشعوره بأهمية الاجماع الشيعي كان وراء طرحه لهذه المبادرة".

وتابع: "نتوقع التوصل لحلول في الوقت القريب العاجل، دون أن يعني ذلك تنازلنا عن منصب رئاسة الجمهورية، ومايزال مرشحنا هو هوشيار زيباري".

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