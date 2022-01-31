مصادر عسكرية تكشف تفاصيل جديدة حول ابادة خلية ارهابية في حاوي العظيم

2022/01/31 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كشف مصادر عسكرية تفاصيل جديدة حول الخلية الارهابية التي تم ابادتها في حاوي العظيم الليلة الماضية .وقالت المصادر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم بعد رصد حركة مشبوهة في عمق حاوي العظيم من قبل احدى المسيرات دفع الى المتابعة والتدقيق وتوجيه الكاميرات الحرارية على مدار الساعة .واضافت ان العمل الاستخباري المشترك تم تحديد دقيق لمكان الخلية الارهابية التي يطلق عليها بالانغماسية بينهم عرب الجنسية وهي المسؤولة على الهجمات الارهابية التي استهدفت القوات الامنية في الاونة الاخير .لافتة الى ان قصف الطائرات الحربية كانت دقيقة وضربة قاصمة لداعش خاصة ان من بين القتلى قيادات بارزة في التنظيم ابرزها ابو موسى العراقي المعاون العسكري ./انتهى

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