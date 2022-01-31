الاعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق :تسلم الدول رعاياها الموجودين في السجون من قيادات داعش هو الطريق الأسلم

2022/01/31 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افصـح مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عن وجود سيناريو قادم لإعادة داعش من جديد.وقال الاعرجي ، خلال لقائه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق مايكل انكر لاستعراض عمل بعثة حلف الناتو في مجال تدريب القوات العراقية وبحث ملف مخيم الهول الحدودي ، أن "الطريق الأسلم هو تسلم الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش"، داعيا الجهات الدولية الى نقلهم إلى مكان آخر في حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، ، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا.واضاف ، أن "قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا "، مبينا أن " هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادم لإعادة داعش من جديد".من جانبه ، أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه " سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو "./انتهى5

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