2022/01/31 | 18:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AL0pvUtl71Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زنكنة: مبادرة بارزاني تؤكد أن مبادرات الإقليم تخدم مصالح العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زنكنة: مبادرة بارزاني تؤكد أن مبادرات الإقليم تخدم مصالح العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).