الأردن تسجل حالتين من

2022/01/31 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن مختبر "بيولاب" الطبي بالأردن، اليوم الاثنين، رصده أول حالتين مؤكدتين للمتحور الفرعي من أوميكرون "BA.2" والذي يعرف بـ "المتحور الخفي".وقال رئيس مشروع رصد سلالات فيروس كورونا في مختبر "بيولاب"، عيسى أبو دية، إن "الحالتين المكتشفتين للسلالة "الخفية" تم الاشتباه بهما بعد إجراء فحوصات PCR تكميلية متخصصة على عينات إيجابية تم جمعها من مسافرين قادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي، وبعدها تم تأكيد الاشتباه بأنها من نوع BA.2 عن طريق إجراء فحص التسلسل الوراثي، والذي ساعد على فك الشيفرة الوراثية للفيروس بالكامل وتحليل كافة الطفرات التي يحتويها".وأوضح أن "الحالتين تعودان لشخصين قادمين من الخارج، أحدهما من الهند والآخر من الفلبين"، مشيرا إلى أن "هنالك ما يقارب 28 ألف حالة مؤكدة من سلالة "أوميكرون" الفرعية عالميا، سجلت في دول متعددة كانت من أولها دولة الهند".وأضاف، أن "الفريق البحثي لمختبر "بيولاب" الطبي، عمل وفي زمن قياسي على تحميل الشيفرات الوراثية لحالتي السلالة الجديدة "BA.2" إلى المنصة العالمية "GISAID" لغرض مشاركتها مع المختصين في سائر أنحاء العالم، لتكون أولى الشيفرات الوراثية للسلالة الفرعية "الخفية" من متحور "أوميكرون"، تنشر من الأردن، والعالم العربي"، مؤكدا أن "فريق رصد السلالات في مختبر "بيولاب" وضع "المتحور الخفي" تحت المجهر، للتمكن من عزل أي حالات جديدة تأتي من الخارج أو تكتشف محليا ولفهم أعمق لخصائصه من ناحية سرعة الانتقال وشدة الأعراض مقارنة بمتحور "أوميكرون" الأصلي الذي انبثق عنه".

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