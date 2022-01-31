"بطولي".. واشنطن تشيد برد قوات سوريا الديمقراطية على هجوم الحسكة

2022/01/31 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الولايات المتحدة بقوات سوريا الديمقراطية لردها "البطولي والفعال على هجوم داعش المتواصل على مركز احتجاز الحسكة والمنطقة المحيطة به".

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