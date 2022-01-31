ثقافة الصواريخ في العراق.. رسائل لمن ؟

2022/01/31 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

الصواريخ التي إنطلقت بإتجاه مطار

بغداد ربما كانت رسائلها المعنوية أكثر

تأثيراً وإصابة من الخسائر المادية، قد

قصد مُطلقها أن الوضع العراقي ذاهب

بإتجاه التأزيم وإن أصوات العقل

والم

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