اصابة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

2022/01/31 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح والجرعات المعززة.وكتب ترودو في تغريدة عبر “تويتر”: “ثبتت إصابتي هذا الصباح بكوفيد -19.أشعر أنني بخير وسأواصل العمل عن بعد هذا الأسبوع باتباع إرشادات الصحة العامة.يرجى من الجميع التطعيم وتلقي الجرعات المعززة”.وكان ترودو أعلن […]

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