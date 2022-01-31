الدولار يتراجع في أسبوع اجتماعات البنوك المركزية

2022/01/31 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع الدولار الأميركي ،اليوم الاثنين، مبتعدا عن أعلى مستوياته في عام ونصف العام الذي سجله الجمعة؛ بعد أن دفعت تصريحات متشددة لمسؤول من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي منحنى عائدات السندات الأميركية لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي بوضوح في اجتماعه الأسبوع الماضي إلى رفع الفائدة في مارس/ آذار يتوقع بعض المستثمرين أن يكون واضعو السياسات يحضرون الأسواق لرفع الفائدة بوتيرة أسرع هذا العام للحد من الضغوط التضخمية.

ونزل سعر الدولار أمام سلة عملات 0.2% إلى 97.02 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2020 البالغ 97.44 الجمعة.

وكان ارتفاع الدولار بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي هو أكبر ارتفاع له منذ منتصف عام 2021.

وكان الدولار الأسترالي من بين أوائل العملات الرابحة أمام الدولار اليوم، فارتفع 0.5% إلى 0.7043 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأسترالي الثلاثاء.

ويعقد المركزي البريطاني اجتماعا الخميس، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم رفعا ثانيا للفائدة خلال أقل من شهرين مع تخلي بنك إنجلترا عن المزيد من إجراءات التحفيز التي اتخذها بسبب جائحة فيروس كورونا بعد أن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في نحو 30 عاما.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي كذلك اجتماعا لوضع السياسات يوم الخميس، وليس من المتوقع أن يحدث أي تغيير في السياسات.

وفي سوق العملات المشفرة، تماسك سعر بتكوين فوق مستوى 37 ألف دولار.

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