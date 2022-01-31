الديمقراطي يعلق على لقاء برزاني مع الصدر

2022/01/31 | 18:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / أربيل..أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين، أن ذهاب رئيس إقليم كردستان إلى النجف ولقاءه مع الصدر، هو للتعبير عن عدم “وقوفنا مع طرف شيعي محدد”.وقال سلام لوكالة / المعلومة /، إن “الحزب لن يكون مع طرف شيعي محدد ومبادرة مسعود بارزاني تأتي من آجل الحلول لتصدع البيت الشيعي، وإنهاء […]

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