البصرة.. قيادة العمليات تعلن انخفاض مؤشر النزاعات العشائرية

2022/01/31 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، انحسار النزاعات العشائرية، وإطلاق العيارات النارية خلال الفترة التي تلت إنطلاق عمليات التفتيش في المحافظة.

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وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، أن "قواتنا الأمنية حريصة على ضبط الحدود مع الدول والمحافظات المجاورة ونعمل على إنشاء بنى تحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المحلية".

وأضاف البيان، "نثمن الدور الكبير للسلطة القضائية في محافظة البصرة لدعم القوات الأمنية من الناحية القانونية"، مبيناً أن "إستمرار مفارز الهندسة العسكرية في إتلاف المخلفات الحربية التي أدت إلى قتل وجرح أبناء البصرة".

وأكدت العمليات، "إحراز تقدم كبير في مصادرة السلاح غير المرخص والقاء القبض على المطلوبين قضائيا"، مشددة على "عدم السماح بوجود العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في البصرة".

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