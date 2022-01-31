ضحية وجرحى وحرق منزل بنزاع عشائري في ميسان

2022/01/31 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع ضحية وثلاث مصابين؛ إثر نزاع عشائري في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً تجدد بين عشيرتين ضمن قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين وحرق منزل".وفيما أشار إلى أن "النزاع لا زال مستمراً"، بين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان النزاع للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين".

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