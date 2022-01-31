ايوب اوديشو يقترب من تدريب الزوراء

2022/01/31 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر من داخل نادي الزوراء الرياضي، اليوم الاثنين، عن اقتراب المدرب أيوب أوديشو من تدريب النادي الكروي.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “إدارة الزوراء اجرت اتفاقا شبه نهائي مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة الزوراء في المرحلة الثانية من الدوري بعد المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية”.واضاف انه “ينتظر أن تعقد جلسة […]

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