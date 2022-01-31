قيادي في الاطار: التجديد للكاظمي خطأ استراتيجي يجب الحذر منه

2022/01/31 | 18:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، من أي توجه لمنح مصطفى الكاظمي ولاية جديدة.وقال المعموري لـوكالة / المعلومة /، إن “الخروقات الدامية باتت مشهدا مثيرا للقلق في العراق وهذا يدلل على ضعف حكومة الكاظمي في ادارة اهم ملفات البلاد”.واضاف، أن “عودة الكاظمي لسدة الحكم في دورة جديدة خطا استراتيجي […]

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