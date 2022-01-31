الاتصالات تعلن اغلاق ملف عمليات الصدمة بشكل نهائي

2022/01/31 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، إنها أغلقت ملف عمليات الصدمة، بشكل نهائي، فيما كشفت عن مناطق عمل خدمة، “الفايبر تو هوم” في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، للوكالة الرسمية، رداً على سؤال بشأن عمليات مكافحة تهريب سعات الانترنت: إنه “تم إغلاق ملف عمليات الصدمة الخاص بمكافحة تهريب سعات الإنترنت بشكل …

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