4 قوى سياسية تضغط باتجاه تغيير هو الأكبر بعد 2003 في العراق - عاجل

2022/01/31 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشفت مصادر سياسية وحكومية، اليوم الاثنين، عن ضغوط تمارسها 4 قوى سياسية فائزة بالانتخابات لأجراء تغيرات هي الاكبر في ديالى بعد 2003.

وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ملف ديالى بكل جوانبه تم مناقشته مؤخرا من قبل 4 قوى سياسية فائزة بالانتخابات النيابية مع وجود اتفاق مبدئي على دعم حركة اصلاحات حكومية واسعة في ظل وجود مدراء دوائر بعضهم امضى 15 عاما في مناصبهم دون اي تغيرات".

واضافت، ان "ملف تغيرات ديالى سيكون شاملا وجذريا وربما الاكبر بعد 2003 لكنه اجل الى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة خاصة وانه ملف حساسة يحتاج الى توافقات سياسية عدة لتفادي اي صراعات لاتخدم الاستقرار في ظل وجود تحديات امنية عدة".

واشارت المصادر الى ان "اهتمام القوى السياسية الفائزة بالانتخابات في مشهد ديالى بكل تداعياته جاء من توافق مبدئي على قضايا مهمة ابرزها اهمية التوازن والشراكة في القرار الحكومي ومكافحة الفساد والمحاصصة ومنع الهيمنة على الدوائر من قبل اي طرف سياسي".

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