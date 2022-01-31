2022/01/31 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع قتلى وجرحى بنزاع عشائري في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "نزاعا عشائريا تجدد بين عشيرتين ضمن قلعة صالح في ميسان".

وبين أن "ذلك اسفر عن مقتل شخص واصابة 3 وحرق منزل، ولايزال النزاع مستمرا".

وأكد أن "قوة امنية توجهت في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين".

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