القبض على متهم بجرائم القتل العمد جنوب غرب ميسان

2022/01/31 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان ، القبض على متهم خطير بجرائم القتل العمد في قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة".وقالت مديرية الشرطة في بيان :" ان المتهم يعتبر من المتهمين الخطيرين بجرائم القتل العمد والمطلوب وفق المادة (٤٠٦ /١/ أ) من قانون العقوبات".واضاف البيان :" تم القبض عليه بعملية امنية وبعد مطاردته في القضاء المذكور"./انتهى

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