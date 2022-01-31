افتتاح مدرسة نموذجية سعة (18) صفاً في ميسان

2022/01/31 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتحت الحكومة المحلية في محافظة ميسان ، مدرسة نموذجية في قضاء الميمونة ، ضمن تخصيصات المحافظة".وتتكون المدرسة من ثلاثة طوابق سعة (18) صفاً ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث".وقال محافظ ميسان "علي دواي لازم" ان هذه البناية تعتبر البناية المدرسية الخامسة التي تم افتتاحها خلال هذا العام , مشيراً الى افتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى في عموم المحافظة بالفترة القليلة القادمة"./انتهى

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