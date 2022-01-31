الأنواء توضح مدى إمكانية عودة درجات الحرارة للانخفاض

2022/01/31 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، سقوط الأمطار على مناطق متفرقة في العراق مساء اليوم، فيما أوضحت الموقف بشأن مدى إمكانية عودة درجات الحرارة للانخفاض.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك فرصة لتساقط الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى مساء اليوم، والثلوج على مناطق المرتفعات في المحافظات الشمالية".وبشأن احتمالات عودة درجات الحرارة للانخفاض بين الجابري أن "ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة جاء نتيجة انحسار المنخفض القطبي الذي أثر على البلاد وتسبب في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج"، لافتا إلى أن "قلة تأثيره أعادت درجات الحرارة للارتفاع وهو ما توقعناه فعلا".وكشفت هيئة الأنواء الجوية، في وقت سابق، عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين بنحو 4 درجات.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة، تتحول الى رعدية احياناً خلال الليل في المنطقة الوسطى، فيما ستتساقط أمطار على الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية وتكون رعدية احياناً، في حين ستكون الأمطار رعدية أحياناً في القسم الجنوبي من البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضح أنه "سيكون هناك ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، بنحو 4 درجات"، مبيناً، أنَّ "التغيير بدرجات الحرارة بدأ منذ يوم أمس الأحد".وأضاف، أنَّ "أجواء الأسبوع المقبل ستشهد طقساً غائماً جزئياً الى صحوٍ مع تساقط امطار خفيفة".

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