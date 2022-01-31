2022/01/31 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص تقرير داخلي حول فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية إلى وقوع "أخطاء في القيادة وفي التقدير" في داونينغ ستريت، وفق ما أعلنت الاثنين كبيرة الموظفين الحكوميين، سو غراي.

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