خلال مبادرة كوثر الزهراء للعلاج المجاني.. مستشفى الإمام زين العابدين يقدم خدماته الطبية لاكثر من 11 الف مريض

2022/01/31 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مستشفى الإمام زين العابدين

(عليه السلام)، اليوم الاثنين، ان

المستشفى قدم خدماته الطبية المجانية

خلال مبادرة كوثر الزهراء (عليها

السلام) المخصصة لعلاج المرضى مجانا

التي اطلقتها العتبة الحسينية

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