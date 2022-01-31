2022/01/31 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عام العتبة العلوية يهنئ الأستاذ حسن رشيد العبايجي بمناسبة تسنمه مهام إدارة العتبة الحسينية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/31 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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