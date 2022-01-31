البارتي للخنجر: قبولك بوفد الحنانة جزء من مبادرة بارزاني فلا تبخسوا الناس اشيائهم

2022/01/31 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، امتعاضه الشديد من تغريدة للخنجر يتحدث بها عن “مبادرة الحنانة”.وغرد ريكاني على صفحته في تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”: “حضرتك تعرف ان المبادرة للرئيس بارزاني وقَبِلها سيد الحنانة وحتى قبولك ضمن الوفد كان من ضمن المبادرة، ولاتبخسوا الناس اشيائهم”.واعتبر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، في […]

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