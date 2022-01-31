نائب: حكومة الكاظمي تتماشى مع أمريكا لحل الحشد الشعبي

2022/01/31 | 19:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن مجلس النواب العراقي محمد الشمري ، الاثنين ، أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تتماشى مع الأهداف الأمريكية السائرة باتجاه حل الحشد الشعبي.وقال الشمري لوكالة / المعلومة /، إن “سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تأتي ضمن مخطط كنيسة الأنجليكانية المركزة على تدمير العراق وتمزيقه وإلحاق الضرر به في […]

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