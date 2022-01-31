الانضباط تعدّ فريق دهوك خاسراً أمام الحدود

2022/01/31 | 19:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً لدراسةِ الاعتراض المُقدم من قبل نادي الحدودِ ضد نادي دهوك ضمن مبارياتِ دوري الدرجةِ الأولى التي جرت في ملعب دهوك.وبعد الاطلاعِ على ما جاءَ في الاعتراض والاطلاعِ على استمارةِ المُباراة التي تبين فيها إشراكُ نادي دهوك خمسةَ لاعبين أجانب، وهذا ما يخالف لوائحَ الاتحاد […]

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