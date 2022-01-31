مراهق يرفض عرضًا ماليًا من إيلون ماسك لإغلاق حساب أنشأه لمراقبة رحلاته الخاصة

2022/01/31 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض جاك سويني، البالغ من العمر 19 عامًا من ولاية فلوريدا الأمريكية، عرضًا بقيمة 5000 دولار من إيلون ماسك لحذف حسابه على تويتر، الذي يتتبع طائرة الملياردير الخاصة.

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