بيكيه يوجه رسالة مبطنة للنرويجي إيرلينج هالاند

2022/01/31 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، رسالة مبطنة للنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بشأن وجهته المقبلة.

وبات هالاند على أعتاب الرحيل عن أسود الفيستيفال الصيف المقبل، وسط صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدماته.

ويعد هالاند، أولوية بالنسبة لبرشلونة، عكس ريال مدريد الذي يصب كامل تركيزه على حسم صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال بيكيه، خلال تصريح مقتضب نقلته صحيفة آس “لو كنت مكان هالاند، وأردت الفوز بالكرة الذهبية، فلن أذهب إلى نفس الفريق الذي سينضم له مبابي”.

وفسرت الصحيفة، أنها نصيحة مبطنة من نجم البارسا، للمهاجم الشاب، أنه سيكون من الأفضل قدومه إلى برشلونة، بدلًا من مزاملة مبابي في ريال مدريد.

ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند حتى صيف 2024، لكن إدارة النادي ترغب في معرفة مصير اللاعب قبل التخطيط للموسم القادم، نظرًا لارتباطه مؤخرًا بعدة أندية أوروبية كبرى.

ويمنح العقد المبرم بين الطرفين، الفرصة للمهاجم الشاب، للرحيل مقابل دفع 75 مليون يورو هذا العام.

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