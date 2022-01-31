عاصفة ثلجية شديدة تجتاح شرق الولايات المتحدة وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

2022/01/31 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت ولايات أمريكية عدة استمرار حالة الطوارئ بعد اجتياح العاصفة الشتوية نورستر مناطق واسعة شمال شرق الولايات المتحدة،

وأجبرت العاصفة شركات الطيران على إلغاء ما يقرب من 6 آلاف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بسبب سقوط ثلوج يتجاوز سمكها 60 سنتيمتراً وهبوب رياح شديدة .

وحذر حكام الولايات الذين أعلنوا حالة الطوارئ من استمرار انقطاع الكهرباء عن مدن متفرقة بسبب استمرار العاصفة الشديدة.

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