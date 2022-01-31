2022/01/31 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن ممثلو طواقم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، تأجيل وقفتهم الاحتجاجية يوم غد الثلاثاء.وذكر بيان للممثلية، تلقته “ايرث نيوز”، انه “بناء على إجتماع ممثلي طياري الخطوط الجوية العراقية وباقي أقسام الشركة مع وزير النقل و مستشار رئيس الوزراء ووكلاء وزارة النقل كل من الوكيل الفني والاداري، حيث تم تشكيل لجان عمل مشتركة […]

ظهرت المقالة طواقم الخطوط الجوية تؤجل وقفتها الاحتجاجية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طواقم الخطوط الجوية تؤجل وقفتها الاحتجاجية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طواقم الخطوط الجوية تؤجل وقفتها الاحتجاجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).