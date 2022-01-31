تقرير بريطاني : السدود التركية تتسبب بجفاف بحيرة الرزازة وانقطاع عيش الصيادين

2022/01/31 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية ، الاثنين، ان السدود التركية تسببت بتقلص مساحة بحيرة الرزازة حيث تظهر البحيرة المعروفة أيضًا باسم بحيرة الملح على شكل امتداد نقي من اللون الأزرق بجانب الطريق الصحراوي الممتد من مدينة كربلاء المقدسة باتجاه حدود العراق مع السعودية ، لكن حواف مياهها الهادئة تمتلىء الآن […]

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