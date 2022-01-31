مصرع ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة في واقعة مأساوية

2022/01/31 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر أمريكية، أن ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة لعام 2019، تشيسلي كريست، لقيت حتفها بعد قفزها من أحد المباني الشاهقة في وسط نيويورك.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن كريست البالغة من العمر 30 عاما نشرت قبل قفزها من المبنى منشورا على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، قالت فيه: “ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام”.

وبينت أن كريست كانت تعيش وحيدة في الطابق التاسع من المبنى، وقد شوهدت لآخر مرة في الطابق التاسع والعشرين.

ووفقا لذات الوسائل فقد تركت كريست رسالة قالت فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، دون أن تذكر سبب إقدامها على الانتحار.

وأصدرت عائلة كريست بيانا قالت فيه: “ونحن نشعر ببالغ الحزن، نعلن وفاة حبيبتنا تشيسلي”.

وأضاف البيان: “كان نورها وجمالها وقوتها مصدر إلهام لكثيرين في مختلف أنحاء العالم.



جسدت الراحلة مفاهيم الحب وخدمة الآخرين من خلال عملها كمحامية تناضل في سبيل العدالة، وكملكة جمال للولايات المتحدة”.

ورجحت مصادر أن يكون دافع كريست للانتحار معاناتها من الاكتئاب، إذ سبق لها أن أكدت في منشور على “فيسبوك” 2019، بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، أنها تخضع للعلاج من قبل استشاري للتعامل مع الإجهاد والضغوط.

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