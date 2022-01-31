العراق ينقل ساحات التبادل التجاري مع إيران إلى الداخل

2022/01/31 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عدداً من التوصيات بشأن واقع عمل المنافذ، وتعزيز الإجراءات الإدارية.وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان ترأس اليوم اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية الأول للعام ٢٠٢٢ في مقر الهيئة”.وأضاف أن “الوائلي بدأ بكلمة عامة شملت مراجعة …

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