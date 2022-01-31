الحشد يعلن العثور على مضافة لداعش في نينوى

2022/01/31 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على مضافة لفلول داعش الارهابي خلال عمليات تفتيش جبال نوكيط جنوب غرب نينوى.وذكر بيان لمديرية الحشد، تلقته “أيرث نيوز”، ان “عملية امنية انطلقت، صباح اليوم، لتفتيش وتأمين مناطق جنوب غرب نينوى ومن ضمنها جبال نوكيط بعد الضربة الجوية الناجحة التي اسفرت عن مقتل عدد من […]

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