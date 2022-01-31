مقتل مدني على يد مسلحين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته جنوب الموصل

2022/01/31 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن مقتل مدني من قبل مسلحين مجهولين وسرقة مبلغ مالية بحوزته جنوب الموصل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم الخفيفة على مدني عند خروجه من مكتب للصيرفة في سوق ناحية حمام العليل جنوب الموصل " مبينا ان " ان " المسلحين تمكنوا من سرقة (3) الاف دولار كانت بحوزته واردوه قتيلا بالحال ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة "./انتهى

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