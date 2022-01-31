الاستخبارات العراقية تحبط هجومًا انتحاريًا في الأنبار

2022/01/31 | 19:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخلية ضبط متفجرات وأسلحة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، إحباط هجوم انتحاري خطط تنظيم "داعش" لتنفيذه في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، 31 كانون الثاني/يناير، أنّ "شعبة استخبارات الفرقة الخامسة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية قدمت معلومات غاية في الأهمية، أكّدت وجود مخطط لتنظيم داعش لتنفيذ عملية انتحارية في إحدى مناطق قضاء الرطبة بالأنبار".

وأضاف البيان، "إثر ذلك ونتيجة المتابعة الدقيقة تم التوصل إلى معلومات أفادت بنقل الانتحاري لأدوات العملية الإرهابية إلى منطقة قاعدة سعد الجوية بقصد التقرب من قضاء الرطبة، وعلى الفور خرجت قوة مشتركة بإمرة مدير شعبة استخبارات الفرقة وقوة من كتيبة استطلاع الفرقة والفوج الثالث من لواء المشاة 19، حيث قامت القوة بعملية تفتيش مركزة في محيط قاعدة سعد للعثور على أدوات العملية الانتحارية وتمكنت من الوصول إلى مكان إخفائها وضبطت حزاما ناسفًا جاهزًا للتفجير بواسطة الصعق، و٤ قنابل يدوية وصاروخي قاذفة مع الحشوات، مع وحاوية عتاد 23 ملم وعبوة ناسفة مسلكة".

وتابع البيان، أنّ "الجهد الهندسي المرافق للقوة قام برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة في ذات الموقع".

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