2022/01/31 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تربية كردستان تلزم المعلمين والطلبة بارتداء الكمامة في المدارس » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 19:28

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