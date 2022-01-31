2022/01/31 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل البيئات الاجتماعية داخل المخيمات وما شابهها من الأماكن المحطمة، وفي مختلف أنحاء منطقتنا، مادة خصبة للتعرف على نوعٍ خاص من الوعي التراجيدي لأبناء بلداننا، القائم على ثنائية ذات بُعد تراجيدي..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحطمون الولهون بالأفكار التي حطمتهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحطمون الولهون بالأفكار التي حطمتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).