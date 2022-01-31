نزاع عشائري عنيف في ميسان (فيديو)

2022/01/31 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع في ميسان، مساء اليوم

الاثنين، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة

آخرين، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بمنزل

جراء اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي

المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "نزا

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