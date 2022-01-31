2022/01/31 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، 3 قرارات جديدة تخص مخصصات منتسبيها.وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، انه “بسبب العجز المالي تقرر” : ١_ايقاف مخصصات دعم الاطباء البالغة ٥٠٪ ٢_ايقاف مخصصات الاداريين البالغة ٣٠٪ ٣_منح التعيينات التي باشرت ٢٠٢١ (دفعتي ١٩_٢٠) الراتب الاسمي فقط بدون مخصصات.

ظهرت المقالة بسبب العجز المالي..



3 قرارات جديدة من صحة النجف أولاً على ايرث نيوز.

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