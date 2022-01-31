الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ”داعش” جنوب غرب نينوى

2022/01/31 | 19:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عثرت قوة من الفوج الاول باللواء 33 بالحشد الشعبي، على مضافة لفلول “داعش” الارهابي لتفتيش جبال نوكيط جنوب غرب نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان “جاء ذلك خلال العملية الأمنية التي انطلقت، صباح اليوم، لتفتيش وتأمين مناطق جنوب غرب نينوى ومن ضمنها جبال نوكيط بعد الضربة الجوية الناجحة التي اسفرت عن مقتل عدد من […]

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