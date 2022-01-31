2022/01/31 | 19:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NT4lusXEvFY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | د. خالد عبد الاله: هناك خطة لكل جامعة و كلية تُبنى على عدد المقاعد الدراسية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | د. خالد عبد الاله: هناك خطة لكل جامعة و كلية تُبنى على عدد المقاعد الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).